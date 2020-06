China stelt lockdown in bij Peking na nieuwe coronagevallen

China heeft, na een kleine toename van het aantal coronagevallen, een strikte lockdown ingesteld voor een regio in de buurt van Peking, die ongeveer 400.000 mensen treft.

De beperkingen zijn van kracht geworden in de regio Anxin in de provincie Hebei nabij de hoofdstad, meldt de BBC maandag. Nadat de pandemie eind vorig jaar in China was ontstaan, is het land erin geslaagd nieuwe infecties op een constant laag niveau te houden. Om een ​​tweede golf besmettingen te vermijden, worden zelfs kleine pieken zeer serieus genomen door de gezondheidsautoriteiten.De autoriteiten maakten zondag bekend dat Anxin "volledig afgesloten en gecontroleerd" zou zijn. Alleen essentiële werknemers mogen hun huis verlaten, terwijl één lid van een huishouden één keer per dag naar buiten mag om boodschappen te doen.Anxin ligt ongeveer 150 kilometer ten zuiden van Peking. Volgens Chinese media zijn er achttien coronagevallen geconstateerd in de provincie sinds het begin van de recente besmettingsgolf van twee weken geleden in hoofdstad Peking.