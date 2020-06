Mensenrechtenchef VN: annexatieplan Israël is illegaal

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties heeft Israël opgeroepen geen bezette Palestijnse gebieden te annexeren.





De Israëlische regering van premier Benjamin Netanyahu wil delen van de Westelijke Jordaanoever gaan inlijven. Het kan onder meer gaan om nederzettingen van Joodse kolonisten, maar de plannen moeten nog worden uitgewerkt.



"Het valt niet te voorspellen wat de exacte consequenties zijn van annexatie", zei VN-commissaris Bachelet. "Maar ze zullen waarschijnlijk rampzalig zijn voor de Palestijnen, voor Israël zelf en voor de hele regio."



Datum 'niet heilig'

Netanyahu en zijn coalitiepartner Benny Gantz hebben afgesproken dat binnen de regering vanaf 1 juli gesproken kan worden over het annexatieplan. Gantz heeft volgens een ingewijde echter gezegd dat die datum "niet heilig" is. Hij zou eerst de economische gevolgen van de coronacrisis willen aanpakken.



Israël wil met de annexatie het vredesplan uitvoeren van de Amerikaanse regering van Donald Trump. Daar staat in dat Israël bepaalde bezette gebieden mag inlijven. De Palestijnen zijn fel tegen het plan, dat ook voorziet in een Palestijnse staat.

"Annexatie is illegaal. Punt uit", zei Michelle Bachelet in een verklaring." Of het nou gaat om 30 procent van de Westelijke Jordaanoever of 5 procent. ".