'China neemt omstreden veiligheidswet voor Hongkong aan'

Het Chinese parlement heeft dinsdag de omstreden veiligheidswet voor Hongkong aangenomen.

Lokale media in Hongkong melden op basis van anonieme bronnen dat het wetsvoorstel met unanieme stemmen is goedgekeurd door het Staand Comité van het Volkscongres.





Met de nieuwe wet voor nationale veiligheid verstevigt Peking zijn greep op Hongkong, dat 23 jaar geleden werd overgedragen aan China, maar wel een eigen rechtssysteem en lokaal parlement hield. Internationaal is met grote bezorgdheid gereageerd op de plannen van China voor de nieuwe wet.

De veiligheidswet komt volgens Peking in reactie op de onrusten in Hongkong van afgelopen jaar die waren ontstaan na een wetsvoorstel waarmee uitlevering aan China mogelijk werd.





Met de nieuwe wet wordt het streven naar afscheiding, buitenlandse inmenging en ondermijning verboden. De wet die een maximale straf van levenslang kent, heeft voorrang op het onafhankelijke rechtssysteem van Hongkong.

Supervisie over stadsbestuur

© ANP 2020

De wet treedt in werking zodra hij is gepubliceerd in Hongkong. De verwachting is dat dit snel gebeurt. De bedoeling is dat China een nationaal veiligheidsbureau in Hongkong gaat opzetten dat inlichtingen verzamelt, dat misdaden tegen de nationale veiligheid afhandelt en dat "supervisie houdt over en sturing geeft aan het stadsbestuur".De bekende pro-democratie-activist Joshua Wong zei in reactie op het nieuws over de wet dat hij stopt als leider van de groep Demosisto. Volgens Wong wordt hij "een primair doelwit" van de nieuwe nationale veiligheidswet. De regering in Taiwan heeft in een reactie zijn burgers gewaarschuwd voor de risico's bij het bezoeken van Hongkong.