Oostenrijk en Turkije bakkeleien na demonstraties en rellen

Confrontaties tussen Koerden en ultranationalistische Turken bij demonstraties in Wenen zetten de verhoudingen tussen Oostenrijk en Turkije onder druk.

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz beschuldigde Turkije dinsdag van "zaaien van onvrede". Volgens hem moet er een einde komen aan Turkse pogingen om "invloed te hebben op de mensen hier in Oostenrijk en die ook inzetten voor zijn conflicten". In Turkije wordt gewezen op de inzet van de politie met "gebruik van geweld tegen jonge Turkse mensen". Kurz wees dat ten scherpste af.Bij de rellen werd met vuurwerk gegooid en vlogen flessen, stenen en ijzeren stangen door de lucht. "Wij dulden dat niet", aldus Kurz. "Die conflicten worden uit Turkije geïmporteerd."Turkije is onder andere op dit moment bezig met een offensief tegen de Koerdische Arbeiderspartij PKK in het noorden van Irak.