Belgische koning betuigt spijt aan Congo voor daden Leopold II

De Belgische koning Filip heeft zijn "diepste spijt" betuigd voor de wandaden in Congo in de koloniale periode tijdens het bewind van een van zijn voorgangers, koning Leopold II.

Schrikbewind Leopold

© ANP 2020

De monarch deed dat in een brief aan president Félix Tshisekedi van Congo, een voormalige kolonie van België. Het Belgische paleis heeft dat dinsdag bekendgemaakt. Congo viert dinsdag de 60e verjaardag van de onafhankelijkheid. De brief kwam onverwacht."Deze geschiedenis bestaat uit gemeenschappelijke verwezenlijkingen, maar ook uit pijnlijke episoden. Ten tijde van Congo-Vrijstaat werden geweld- en gruweldaden gepleegd die op ons collectieve geheugen blijven wegen. Gedurende de daaropvolgende koloniale periode werd eveneens leed veroorzaakt en zijn vernederingen toegebracht. Ik houd eraan mijn diepste spijt te betuigen voor die wonden uit het verleden. Wonden die tegenwoordig weer pijnlijk voelbaar worden door daden van discriminatie, nog te sterk aanwezig in onze samenleving", schrijft Filip.Koning Leopold II (1835-1909) regeerde vanaf 1885 over Congo dat toen Onafhankelijke Congostaat of Congo-Vrijstaat werd genoemd en zijn eigendom was. De koning behaalde enorme winsten met handel in rubber en ivoor uit het land. De oorspronkelijke bevolking werd slachtoffer van een schrikbewind met dwangarbeid en meedogenloze onderdrukking waarbij miljoenen slachtoffers vielen.In 1908 besloot het Belgische parlement Congo te annexeren en werd het land een kolonie van België. In 1960 volgde onafhankelijkheid. Tegenwoordig heet het land Democratische Republiek Congo.