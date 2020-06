M24: Nieuwe omroep voor 'eigentijdse moslims'

algemeen 30 jun 11:22

Nederland is een omroep rijker. M24 is een vernieuwende omroep voor moslims die tegelijkertijd voor iedereen toegankelijk is, laten de initiatiefnemers dinsdag weten.

M24 is opgericht door mensen uit de media en gaat zich richten op nieuws, actualiteiten, trends en alledaagse bezigheden als school en werk. "Maar er zal ook aandacht zijn voor de spirituele kanten van het leven. De omroep bedient een zo’n breed mogelijk publiek en sluit niemand uit. Maar de agendazetting is vanuit het perspectief van Nederlandse moslims", aldus de omroep. Als het aan M24 ligt dan komen er programma's online, op televisie en op de radio. "We zien dat veel groepen de televisie, radio en onlinekanalen van hun oorspronkelijke thuisland of land van hun ouders aanzetten. We beogen met M24 een platform te bieden waar zij wél graag naar kijken en luisteren. Waar ze zich in herkennen en waar zij zich thuis voelen. Dat is naar mijn mening de taak van ons als omroep: het geluid van divers Nederland laten horen, ze verbinden en nog meer en beter betrekken bij onze samenleving", zegt oprichter Brahim Azamouri.

Om daadwerkelijk zendtijd te krijgen, moet M24 eerst wel genoeg leden zien te krijgen. Maar de omroep is optimistisch omdat ze getalenteerde en creatieve televisiemakers in huis hebben die "over de juiste multiculturele bagage en balans beschikken". "Daarnaast willen wij graag samenwerken met bestaande omroepen. Wij zijn met verschillende omroepen in gesprek, om op het gebied van organisatie onze krachten te bundelen." M24 moet 50.000 leden binnenhalen om zendtijd te krijgen. © ANP 2020