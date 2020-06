Hakimi bedankt Dortmund en gaat naar Inter

De Marokkaanse verdediger Achraf Hakimi heeft afscheid genomen van Borussia Dortmund.

Hakimi speelde als huurling van Real Madrid twee jaar voor de Duitse club. Alles wijst erop dat hij niet terugkeert naar de Spaanse hoofdstad, maar voor 40 miljoen euro naar de Italiaanse club Internazionale verhuist. De deal wordt vermoedelijk deze week afgerond.





"Ik weet nu dat het de juiste beslissing was om twee jaar geleden Dortmund te kiezen als mijn nieuwe thuis", zegt Hakimi in een bericht op Twitter, waarin hij zijn medespelers, trainers en de fans van Dortmund uitgebreid bedankt. De 21-jarige Marokkaan ontpopte zich in het geel-zwart van de Duitse ploeg als een aanvallend ingestelde vleugelverdediger. Hakimi maakte dit seizoen vijf doelpunten in de Bundesliga. In de Champions League was hij in acht wedstrijden vier keer trefzeker.

© ANP 2020

De Marokkaanse international tekende eerder in negen competitieduels voor Real Madrid voor twee doelpunten. Hij wordt bij Inter ploeggenoot van Stefan de Vrij.