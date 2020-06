Nadia Bouras online belaagd na kritiek op Fidan Ekiz

Historicus Nadia Bouras van de Universiteit Leiden is maandag online belaagd omdat zij kritiek had op de NSB-opmerking van Op1-presentatrice Fidan Ekiz

Ekiz verweet Arie Boomsma zondagavond 'NSB-gedrag' omdat hij adverteerders van Veronica Inside had gevraagd of zij zich wel moesten willen verbinden aan een programma waarin vermeend seksistische, racistische en homofobe opmerkingen worden gemaakt.

Bouras stelde op Twitter dat Ekiz "door de rechtse bocht vliegt door Arie Boomsma en anderen weg te zetten als NSB'ers. Ze houdt een monoloog over Johan Derksen als het ware slachtoffer en noemt zijn racistische grap 'goed'. Ontluisterend en ongepast."

Als reactie op deze opmerking werden maandag tientallen pogingen ondernomen om haar Facebook- en Instagram-account te kraken, meldt Bouras op Twitter. "Alleen maar omdat ik het ongehoord vind dat een talkshowmevrouw mensen beschuldigt van NSB-gedrag. Veel succes, sneuneuzen."



Racistische kaaskop

Ook ontving zij in haar mailbox hatelijke reacties waarin de universitair expert wordt verweten "een vrouwenstem uit het Rifgebergte" te zijn die "nu in Marokko achter je man aan had moeten lopen met je zes kinderen. Maar dankzij de racistische kaaskop kan je nu lezen en schrijven".

De in Amsterdam geboren Bouras deelt maandagavond meerdere reacties op haar Twitter-account en beklemtoont dat het slechts een kleine bloemlezing is. "Dat ze moeite doen om mijn mailadres te achterhalen, plaatsjes zoeken. Wie zijn deze mensen?!" vraagt ze zich hardop af.



Geschiedenisboekjes

De universitair docent is overigens niet de enige die kritiek uitte op de NSB-zin van Fidan Ekiz. Ook opinie- en programmamaker Gijs Groenteman is boos over de manier waarop diverse spelers in de Veronica Inside-rel de afgelopen week de term ‘NSB-gedrag’ hebben gebruikt. Rene van der Gijp verweet Wilfred Genee eerder op de week ook ‘NSB-gedrag’ omdat de presentator Gijp en Johan Derksen tijdens de racisme-uitzending niet genoeg verdedigd zou hebben.

"Ik vind het onbegrijpelijk dat die term NSB-gedrag door iedereen wordt gebruikt", stelde Groenteman maandag op NPO Radio 1. "Als ik hoor dat iemand NSB-gedrag vertoont, zie ik iemand voor me die mensen verraadt die clandestien iets doen voor de goede zaak." Groenteman stelt voor dat zowel Fidan Ekiz als Rene van der Gijp eens een geschiedenisles gaan volgen. "Laat ze maar eens een geschiedenisboekje gaan lezen om te weten wat de NSB was en wat NSB-gedrag precies impliceert. Het slaat helemaal nergens op."

