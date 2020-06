Tweede Kamer wil stappen tegen Israël na annexatie Palestijns gebied

Nederland moet in kaart gaan brengen welke maatregelen tegen Israël genomen kunnen worden als dat land overgaat tot annexatie van Palestijns gebied.

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft een motie van die strekking aangenomen. De nieuwe regering van Israël wil delen van de bezette Westelijke Jordaanoever inlijven. Het is nog niet precies bekend om welke delen het gaat. Dat moet nog worden uitgewerkt. De annexatie komt voort uit het omstreden Amerikaanse 'vredesplan' Deal of the Century. De Palestijnen zijn fel tegen.

De coalitie was verdeeld over de motie die werd ingediend door SP-Kamerlid Sadet Karabulut en gesteund door de PvdA en GroenLinks. Het voorstel kreeg steun van regeringspartijen D66 en CDA. Coalitiepartijen VVD en ChristenUnie stemden tegen, net als PVV, FVD en SGP.

Westelijke Jordaanoever

De Palestijnen willen een onafhankelijke staat op de Westelijke Jordaanoever, in Oost-Jeruzalem en de Gazastrook, de gebieden die Israël in 1967 veroverde. Netanyahu heeft zich voorgenomen 1 juli te beginnen met het inlijven van de Israëlische nederzettingen en de Jordaanvallei, in de hoop daarvoor goedkeuring te krijgen vanuit Washington. Volgens een recente peiling is ongeveer de helft van alle Israëli's voorstander van annexatie.



Meerdere landen, waaronder Frankrijk, Luxemburg, Rusland, Turkije, Jordanië, Qatar en Marokko hebben zich uitgesproken tegen de annexatielust van de Israëliërs en de Amerikanen. Ook de Arabische Liga veroordeelde de 'nieuwe oorlogsmisdaden' van Israël.

Het internationaal recht beschouwt zowel de Westelijke Jordaanoever als Oost-Jeruzalem als "bezette gebieden" en beschouwt alle Joodse nederzettingenbouw daar als illegaal. Ook de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties (VN) benadrukte onlangs de illegaliteit van de Israëlische annexatieplannen.

Palestijnse functionarissen hebben gedreigd de bilaterale overeenkomsten met Israël af te schaffen als het doorgaat met de annexatie.

