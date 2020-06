Coach Lampard verwacht Ziyech woensdag bij Chelsea

Coach Frank Lampard verwacht de bij Ajax vertrokken Hakim Ziyech woensdag bij Chelsea te kunnen verwelkomen.

Dat zei de coach dinsdag. Ook Timo Werner, overgekomen van Leipzig, wordt dan in Londen verwacht. De twee mogen in het nog lopende seizoen in de Premier League niet voor hun nieuwe club in actie komen. "We gaan een speciaal plan voor deze jongens maken", zei Lampard.





"Hakim heeft natuurlijk al tijden niet meer gespeeld, omdat het seizoen in de eredivisie door de coronacrisis vroegtijdig is beëindigd. Timo daarentegen heeft de competitie in de Bundesliga in het afgelopen weekeinde net afgesloten. Ze gaan bij ons eerst individueel werken."

Afhankelijk van hoe beide spelers er fysiek voor staan bekijkt Lampard of ze nog gedurende dit seizoen aan de groepstrainingen gaan meedoen.