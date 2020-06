Eerste stap voor uitbreiding discriminatieverbod in grondwet

Een grondwettelijk verbod op discriminatie wegens een handicap of seksuele geaardheid komt dichterbij.

Dinsdag stemde de Tweede Kamer voor het voorstel van D66, GroenLinks en de PvdA om het eerste artikel van de grondwet uit te breiden met deze non-discriminatiegronden. Het plan kon rekenen op 124 van de 150 stemmen.





De PVV, Forum voor Democratie, SGP en het Kamerlid Wybren van Haga stemden tegen. Henk Krol (Partij voor de Toekomst) wilde ook leeftijd als non-discriminatiegrond toevoegen, maar dat amendement werd niet aangenomen.

Lange weg te gaan

Homobelangenorganisatie COC noemt de eerste stap "prachtig nieuws". "Vandaag zetten we een grote stap op weg naar verankering van onze rechten in de Grondwet", reageerde COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.De grondwetswijziging heeft wel nog een lange weg te gaan voordat zij is aangenomen. Nu het voorstel een 'gewone meerderheid' in de Tweede Kamer heeft, moet ook de Eerste Kamer het met een gewone meerderheid aannemen.Na de Tweede Kamerverkiezingen gaat het voorstel naar de nieuw samengestelde Tweede Kamer. Daar heeft het dan minstens twee derde van de stemmen nodig. Vervolgens moet ook twee derde van de Eerste Kamer voor stemmen, waarna de wet is aangenomen.