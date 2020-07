Spanje en Portugal openen grens weer voor toerisme

De premiers van Spanje en Portugal hebben woensdag officieel hun gezamenlijke grens voor alle reizigers heropend na een sluiting van drie maanden om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

© ANP 2020

In aanwezigheid van de Spaanse koning Felipe en de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa openden de Spaanse premier Pedro Sánchez en zijn Portugese ambtgenoot Antonio Costa plechtig de grens. Alle andere reisbeperkingen binnen de Europese Unie zijn vorige week al opgeheven."Onze gedeelde welvaart en gemeenschappelijke bestemming binnen het Europese project hangen af van het feit of deze grens open is", twitterde Costa eerder op woensdag. "De pandemie bood ons een nieuwe visie op het verleden waar we niet op terug willen komen: een continent met gesloten grenzen."