VS-minister Pompeo in Veiligheidsraad: verleng wapenembargo Iran

NEW YORK (ANP/RTR/Bloomberg) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft er dinsdag bij de VN-Veiligheidsraad op aangedrongen het wapenembargo tegen Iran te verlengen.

Volgens de VS is Iran niet te vertrouwen en is het in het belang van Israël en andere landen in het Midden-Oosten de militaire kracht van het land in te tomen. In de nucleaire overeenkomst die Iran in 2015 sloot met een aantal landen staat dat het wapenembargo half oktober afloopt.

Pompeo waarschuwde dat Iran dan binnen de kortste keren Russische gevechtsvliegtuigen aan kan schaffen en zijn vloot met onderzeeërs kan uitbreiden. Ook zou Iran zich dan kunnen ontwikkelen tot wapenleverancier van landen als Syrië, Venezuela en Afghanistan.

China en Rusland keerden zich al eerder tegen verlenging van het wapenembargo en herhaalden hun bezwaren dinsdag. Volgens China kan de VS niet langer meepraten over de nucleaire deal met Iran omdat de Amerikanen zich daaruit hebben teruggetrokken.



De Russische VN-ambassadeur omschreef de Amerikaanse politiek van opvoeren van sancties tegen Iran als een "maximale verstikkingspolitiek." Zonder zijn naam te noemen verwees de ambassadeur naar de dood van George Floyd, die tot grote onrust in de VS leidde. Hij stierf nadat een agent langdurig met zijn knie zijn nek afklemde. "Dit is alsof je een knie in iemands nek zet", zei hij over de opstelling van de VS tegenover Iran.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif zei dat het einde van het wapenembargo onlosmakelijk met het nucleaire akkoord verbonden is.

