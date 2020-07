Marokkaanse (74) verliest huurwoning door drugs dealende zoon

In Amersfoort is een petitie tegen de uithuiszetting van de vrouw al duizenden keren ondertekend.

Een 74-jarige Marokkaanse vrouw uit Amersfoort krijgt haar huurwoning niet terug omdat haar zoon daar een forse hoeveelheid drugs had verstopt. Dat heeft de rechter dinsdag besloten. Na een recente drugsvondst werd de woning voor drie maanden gesloten door de gemeente en nu wil woningcorporatie Alliantie de woning aan iemand anders verhuren. De rechter vindt die beslissing terecht, in Amersfoort lopen de meningen echter uiteen.

De politie stuitte bij een inval in de huurwoning in februari op zakken vol gedroogde wiettoppen met een straatwaarde van ruim een ton. De hoofdbewoonster was op dat moment in Marokko. Haar nog thuiswonende 30-jarige zoon is geen onbekende van de politie en is reeds eerder veroordeeld voor drugsdelicten.

De woning werd gesloten omdat vanuit de woning drugs zou zijn verkocht. De hoofdbewoonster verblijft sinds februari in Marokko en heeft naar eigen zeggen nooit iets geweten van de criminele activiteiten van haar zoon. De vrouw is in Marokko om het graf van haar vorig jaar overleden echtgenoot te bezoeken.



Door het vliegverbod als gevolg van de strenge coronamaatregelen in het land was het onmogelijk voor de vrouw om huiswaarts te keren.



Petitie

In Amersfoort is een petitie tegen de uithuiszetting van de vrouw al duizenden keren ondertekend. Ook ontvangt de vrouw steun vanuit de lokale politiek in Amersfoort die de woningcorporatie oproept coulant te zijn met de vrouw die al ruim drie decennia lang op het adres woont. Groen Links-raadslid Youssef El Messaoudi loopt voorop in de strijd en wordt daarbij gesteund door de SP en D66.

"De zoon begaat een fout, is daarvoor bestraft en nu staat die vrouw op straat. Er is op dat adres nooit wat gebeurd en men kan aantonen dat die vrouw in het buitenland zit én zat. Die zoon is terecht bestraft, ook door zijn familie, maar een bejaarde vrouw op straat zetten die al 33 jaar op dat adres woont? Dat gaat ons te ver.", aldus El Messaoudi.



De petitie zal binnenkort aan de woningcorporatie en de gemeente worden aangeboden. Het lijkt er echter op dat Alliantie niet zal afwijken van het eerder genomen besluit.

De gemeente laat weten de situatie opnieuw te zullen bekijken als de vrouw op straat dreigt te belanden.

