Duizenden Palestijnen demonstreren tegen annexatie

Palestijnen hebben massaal gedemonstreerd tegen Israëlische plannen om delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren.

In Gaza-Stad verzamelden zich duizenden betogers met Palestijnse vlaggen en protestborden. De noodregering van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu had 1 juli genoemd als de datum waarop het een begin kon maken met het uitvoeren van het omstreden 'vredesplan' van de Amerikaanse president Donald Trump. Het zogenaamde 'Deal of the Century' voorziet in de annexatie van Palestijnse gebieden door Israël.

De Palestijnen zien echter niets in het eenzijdige voorstel van de Amerikanen en Israëliërs, dat ook internationaal kritisch werd ontvangen. Naast het grote protest in de Gazastrook gingen ook mensen de straat op in steden als Ramallah en Jericho op de Westelijke Jordaanoever. Daar waren ook enkele linkse Israëlische politici bij aanwezig die tegen annexatie zijn. Begin juni gingen enkele duizenden Israëliërs de straat op om te protesteren tegen de voorgenomen illegale annexatie.

Het is nog onduidelijk op wat voor termijn Netanyahu met een concreet voorstel zal komen. Zijn kantoor zegt dat nog wordt gepraat met Amerikaanse en Israëlische functionarissen. In de komende dagen staat verder overleg gepland. De Palestijnen worden echter niet betrokken in de besprekingen.



Westelijke Jordaanoever

De Palestijnen willen een onafhankelijke staat op de Westelijke Jordaanoever, in Oost-Jeruzalem en de Gazastrook, de gebieden die Israël in 1967 veroverde. Netanyahu heeft zich voorgenomen 1 juli te beginnen met het inlijven van de Israëlische nederzettingen en de Jordaanvallei, in de hoop daarvoor goedkeuring te krijgen vanuit Washington. Volgens een recente peiling is ongeveer de helft van alle Israëli's voorstander van annexatie.

Meerdere landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Rusland, Turkije, Jordanië, Qatar en Marokko hebben zich uitgesproken tegen de annexatielust van de Israëliërs en de Amerikanen. Ook de Arabische Liga veroordeelde de 'nieuwe oorlogsmisdaden' van Israël.



Het internationaal recht beschouwt zowel de Westelijke Jordaanoever als Oost-Jeruzalem als "bezette gebieden" en beschouwt alle Joodse nederzettingenbouw daar als illegaal. Ook de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties (VN) benadrukte onlangs de illegaliteit van de Israëlische annexatieplannen.

Palestijnse functionarissen hebben gedreigd de bilaterale overeenkomsten met Israël af te schaffen als het doorgaat met de annexati

