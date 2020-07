Nederland heeft 'voldoende' voorraad coronamedicijn remdesivir

Nederland heeft "op dit moment voldoende" van het coronamedicijn remdesivir.





De Verenigde Staten hebben echter vrijwel de hele fabrieksvoorraad voor de komende drie maanden opgekocht, meldt de Britse krant The Guardian. Andere landen zouden het geneesmiddel voorlopig niet meer kunnen krijgen.



Het departement wil niet zeggen over hoeveel doses remdesivir Nederland precies beschikt of hoe lang de voorraad naar verwachting strekt. Fabrikant Gilead heeft Nederland een partij geschonken van het middel, dat tot dusver diende als medicijn tegen het ebolavirus. Die wordt beheerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ziekenhuizen die patiënten ermee willen behandelen, kunnen het bij het RIVM bestellen.

De fabrikant van de virusremmer heeft beloofd dat Nederland de komende tijd nog meer tegemoet kan zien, laat het ministerie van Volksgezondheid weten. Remdesivir wordt naar verwachting deze week toegelaten tot de Europese markt.