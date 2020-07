Racismedebat levert vooral harde botsingen op tussen partijen

Het debat over racisme in de Tweede Kamer leidt vooral tot harde botsingen tussen verschillende politieke partijen.

Oud zeer tussen de PvdA en de partij DENK, die werd opgericht door oud-PvdA-Kamerleden werd uitgevochten en verschillende fractievoorzitters botsten hard met PVV-leider Geert Wilders wegens zijn betoog.

In de laatste week voor de zomerstop praat de Kamer met premier Mark Rutte en andere leden van het kabinet over racisme in Nederland. Maar de partijen vlogen vooral elkaar in de haren.

PvdA-leider Lodewijk Asscher reageerde woedend toen DENK-leider Farid Azarkan excuses van hem eiste over de rol van de PvdA diens in het racismedebat. Hij wees Azarkan op de "talloze fatsoenlijke volksvertegenwoordigers die door de partij DENK van de heer Azarkan etnisch geprofileerd zijn op filmpjes. Tot aan de Turkse televisie aan toe. Mensen hebben bedreigingen ontvangen, mensen zijn uitgescholden. Hun familie kwam in de problemen. Allemaal door de partij DENK van de heer Azarkan."



Wilders

Turkse en Marokkaanse Kamerleden werden in het verleden uitgelicht door DENK in filmpjes op sociale media waarin ze werden aangesproken op hun stemgedrag over multiculturele kwesties. Daarover eiste Asscher op zijn beurt juist excuses van Azarkan.

De kamerleden in kwestie profileren zich gedurende verkiezingen als vertegenwoordiger voor alle Nederlanders en beloven vaak op te zullen komen voor de belangen van etnische minderheden maar laten het in de praktijk vaak afweten.



Het stuitte veel partijen tegen de borst dat PVV-leider Wilders voorstellen om bewuster stil te staan bij het slavernijverleden, voor een meldpunt over discriminerende uitzendbureaus en voor meer bewustwording over racisme in het onderwijs, bij voorbaat van tafel veegde.

GroenLinks-voorman Jesse Klaver vond het daarnaast "schandalig" dat Wilders de rapper Akwasi Owusu Ansah minachtend een "nazaat van de Ghanese Ashanti-stam van zwarte slavenhandelaren" noemde. Tijdens de Black Lives Matter-demonstratie op 1 juni op de Dam in Amsterdam had de schrijver en rapper gezegd dat hij Zwarte Piet hoogstpersoonlijk op zijn gezicht zou trappen als hij hem tegenkomt.

Ook D66-leider Rob Jetten had een aanvaring met Wilders. Jetten vroeg de PVV-leider "welke boodschap hij heeft aan de duizenden jongeren die meekijken naar dit debat" die op een oplossing hopen. Wilders kaatste terug dat hij ze zou waarschuwen voor de "bangmakerij" van Jetten. "U zet de Nederlanders in de verkeerde hoek. U bent fout en stigmatiserend bezig."

