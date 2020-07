Meerderheid Tweede Kamer wil geen excuses slavernijverleden

Excuses voor het slavernijverleden komen er voorlopig nog even niet.

© ANP 2020

Hoewel coalitiepartijen D66 en ChristenUnie er woensdag voor pleitten, kan zo'n voorstel niet op steun van de meerderheid rekenen. Het CDA ziet de noodzaak niet meteen voor excuses. Ook VVD en oppositiepartijen PVV, SGP en Forum voor Democratie willen niet dat de staat excuses maakt voor de rol in de slavernijperiode.De Tweede Kamer debatteert over racisme in Nederland, een debat dat door de Amerikaanse protesten ook in Nederland is opgelaaid. Woensdag was ook de Surinaamse feestdag Keti Koti, waarop het afschaffen van de slavernij wordt gevierd.