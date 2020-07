Journalist Omar Radi opnieuw gedagvaard

Radi is woensdag opgeroepen zich donderdag opnieuw te melden op het politiebureau in Casablanca.

Het is de tweede keer dat Radi zich moet melden. Vorige week werd de journalist 5 uur lang verhoord voor zijn vermeende betrokkenheid bij het "werven van fondsen bij buitenlandse inlichtingendiensten". Volgens de Officier van Justitie is Radi opgeroepen in het kader van het lopende onderzoek.

Radi werd in maart veroordeeld tot een voorwaardelijke straf van vier maanden nadat hij eind december 2019 werd gearresteerd omdat hij zich kritisch had uitgelaten over de veroordeling van Hirak-activisten. In het Hirak-proces kregen 53 activisten gevangenisstraffen opgelegd uiteenlopend van 3 tot 20 jaar.

Radi uitte zich in een tweet kritisch over de hoogte van de straffen en trok de onafhankelijkheid van de rechter in twijfel. Radi werd door de politie ondervraagt en bracht vijf dagen door in de gevangenis tot hij op 31 december werd vrijgelaten in afwachting van zijn proces.



Israëlische spionagesoftware

Begin vorige week meldde Amnesty International dat de Marokkaanse autoriteiten Israëlische spionagesoftware hebben gebruikt bij Radi. Volgens de mensenrechten-NGO was Radi het doelwit van de spionagepraktijken in de tijd dat de journalist "herhaaldelijk werd lastiggevallen" door Marokkaanse autoriteiten.

De Marokkaanse autoriteiten zouden gebruik hebben gemaakt van het het spionagemalware 'Pagesus' van het Israëlische bedrijf NSO Group. De autoriteiten ontkennen de aantijgingen van Amnesty en hebben de organisatie opgeroepen hun beschuldigingen te staven met bewijzen.

