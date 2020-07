Marokko: Vraag naar binnenlandse vluchten neemt toe

Vooral Dakhla en Laayoune zijn populaire bestemmingen die een toename zien in het aantal binnenlandse toeristen

Sinds de versoepeling van coronamaatregelen na een maandenlange lockdown lijkt het leven in Marokko weer geleidelijk terug te keren naar 'normaal'. Veel mensen waren het langdurige uitgaansverbod meer dan zat en maken maar al te graag gebruik van de nieuw herwonnen vrijheid door op vakantie te gaan.

Sinds de hervatting van het binnenlands vliegverkeer vorige week is een toename zichtbaar in het aantal binnenlandse vluchten. Royal Air Maroc (RAM) speelt in op de toenemende vraag en heeft inmiddels het aantal vluchten op populaire trajecten opgevoerd. "Alle vluchten zijn vol", aldus een medewerker van de luchtvaartmaatschappij.

Om het binnenlandse toerisme aan te wakkeren worden vluchten aangeboden tegen een gesubsidieerde prijs. Ook mogen vliegtuigen, in tegenstelling tot reizen over land, de volledige passagierscapaciteit gebruiken. Bij het reizen met de auto, trein of bus mag vooralsnog slechts 50% van de capaciteit worden benut.



Veel Marokkanen heroverwegen hun internationale reisplannen als gevolg van alle onzekerheden rondom de veiligheidsmaatregelen tegen COVID-19. Verwacht wordt dat velen dit jaar zullen kiezen voor een vakantie in eigen land.

Dakhla, bekend om zijn natuurlijke schoonheid en golven van wereldklasse, is een bestemming waar momenteel veel vraag naar is. De stad in het zuiden van Marokko is niet geraakt door het coronavirus en om die reden in trek als zomerbestemming. Horeca-ondernemers in de regio hebben speciale aanbiedingen lopen in een poging klanten aan te trekken om zodoende maanden aan verloren toeristeninkomsten goed te maken.

Ook Laayoune is een populaire bestemming. RAM zal eind deze week het aantal vluchten naar de stad in de Marokkaanse Sahara verhogen naar vijf keer per week.

