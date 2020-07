Britse premier Johnson waarschuwt Israël voor annexatieplannen

De Britse premier Boris Johnson heeft Israël dringend verzocht de voorgenomen annexatieplannen niet door te zetten omdat deze illegaal zijn en "in strijd" met de belangen van het land.

Johnson beschreef woensdag in de Israëlische krant Yedioth Ahronoth zichzelf als "een gepassioneerde verdediger van Israël", maar waarschuwde dat annexatie een schending van het internationaal recht zou vormen.

"Ik hoop van harte dat de annexatie niet doorgaat. Als dat wel het geval is, zal het Verenigd Koninkrijk geen wijzigingen in de lijnen van 1967 erkennen, behalve die welke tussen beide partijen zijn overeengekomen."

Johnson vreest dat de voorstellen van Netanyahu er niet in zullen slagen de grenzen van Israël te beveiligen. Ook zijn de plannen illegaal en op lange termijn in strijd met de belangen van Israël. Ook zouden de annexatieplannen alle vooruitgang die Israël heeft geboekt bij het verbeteren van de betrekkingen met de Arabische en moslimwereld volledig teniet doen.



De Israëlische coronaregering van premier Benjamin Netanyahu wil delen van de Westelijke Jordaanoever gaan inpikken. Het kan onder meer gaan om illegale nederzettingen van Joodse kolonisten, maar de plannen moeten nog worden uitgewerkt. Netanyahu en zijn coalitiepartner Benny Gantz hebben afgesproken dat binnen de regering vanaf 1 juli gesproken kan worden over het annexatieplan.



'Deal of the Century'

Israël wil met de annexatie het omstreden vredesplan uitvoeren van de Amerikaanse regering van Donald Trump. Daar staat in dat Israël bepaalde bezette gebieden mag inpikken. Het zogenaamde 'Deal of the Century' voorziet in de annexatie van Palestijnse gebieden door Israël.

De Palestijnen zien echter niets in het eenzijdige voorstel van de Amerikanen en Israëliërs, dat ook internationaal kritisch werd ontvangen. Meerdere landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Rusland, Turkije, Jordanië, Qatar en Marokko hebben zich uitgesproken tegen de annexatielust van de Israëliërs en de Amerikanen. Ook de Arabische Liga veroordeelde de 'nieuwe oorlogsmisdaden' van Israël.



Het internationaal recht beschouwt zowel de Westelijke Jordaanoever als Oost-Jeruzalem als "bezette gebieden" en beschouwt alle Joodse nederzettingenbouw daar als illegaal. Ook de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties (VN) benadrukte onlangs de illegaliteit van de Israëlische annexatieplannen.

Palestijnse functionarissen hebben gedreigd de bilaterale overeenkomsten met Israël af te schaffen als het doorgaat met de annexatie.

© MAROKKO.NL 2020