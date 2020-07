Duits parlement verwerpt annexatieplannen Israël

Duitsland heeft woensdag het zes maanden durende voorzitterschap van de Europese Unie overgenomen en de Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft toegezegd de kwestie bovenaan de agenda te plaatsen

Het Duitse parlement heeft zich woensdag uitgesproken tegen de Israëlische plannen om delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren. Sprekend voor het parlement in de Duitse hoofdstad Berlijn waarschuwde de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas dat de Israëlische plannen de stabiliteit van het gehele Midden-Oosten in gevaar kan brengen.

"Vrede kan niet worden bereikt door eenzijdige stappen", zei Maas. De buitenlandminister riep Israël op om de plannen te heroverwegen en benadrukte dat het nog steeds mogelijk was om deze gelegenheid en het tijdvenster te gebruiken voordat de annexatie plaatsvindt.

Met uitzondering van de extreemrechtse partij Alternatief voor Duitsland (AfD) zijn alle parlementaire fracties tegen het Israëlische plan. "We zijn uitermate sceptisch over de plannen van de nieuwe Israëlische regering", zei Juergen Hardt, woordvoerder van het buitenlands beleid van de christen-democratische partijfractie van de Duitse kanselier.



Volgens Hardt is het Israëlische plan in strijd was met het internationaal recht. De christen-democratische parlementariër waarschuwde voor "het gevaar van nieuwe spanningen" in het Midden-Oosten, mocht Israël doorgaan met de controversiële annexatie van delen van de bezette Westelijke Jordaanoever. De opmerkingen van Hardt werden herhaald door de woordvoerder van het buitenlands beleid van de liberale Vrije Democratische Partij (FDP) Bijan Djir-Sarai, die "grote bezorgdheid" uitte over het Israëlische plan.

Eerder op de dag bevestigde de plaatsvervangend woordvoerder van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken Rainer Breul zijn verzet tegen de voorgenomen Israëlische annexatie. "We zijn zeer bezorgd over de geplande annexatie. We blijven ons inzetten voor een tweestatenoplossing. Dat is ons standpunt", zei Breul tijdens een persconferentie van de regering.



De Israëlische coronaregering van premier Benjamin Netanyahu wil delen van de Westelijke Jordaanoever gaan inpikken. Het kan onder meer gaan om illegale nederzettingen van Joodse kolonisten, maar de plannen moeten nog worden uitgewerkt. Netanyahu en zijn coalitiepartner Benny Gantz hebben afgesproken dat binnen de regering vanaf 1 juli gesproken kan worden over het annexatieplan.



'Deal of the Century'

Israël wil met de annexatie het omstreden vredesplan uitvoeren van de Amerikaanse regering van Donald Trump. Daar staat in dat Israël bepaalde bezette gebieden mag inpikken. Het zogenaamde 'Deal of the Century' voorziet in de annexatie van Palestijnse gebieden door Israël.

De Palestijnen zien echter niets in het eenzijdige voorstel van de Amerikanen en Israëliërs, dat ook internationaal kritisch werd ontvangen. Meerdere landen, waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Luxemburg, Rusland, Turkije, Jordanië, Qatar en Marokko hebben zich uitgesproken tegen de annexatielust van de Israëliërs en de Amerikanen. Ook de Arabische Liga veroordeelde de 'nieuwe oorlogsmisdaden' van Israël.



Het internationaal recht beschouwt zowel de Westelijke Jordaanoever als Oost-Jeruzalem als "bezette gebieden" en beschouwt alle Joodse nederzettingenbouw daar als illegaal. Ook de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties (VN) benadrukte onlangs de illegaliteit van de Israëlische annexatieplannen.

Palestijnse functionarissen hebben gedreigd de bilaterale overeenkomsten met Israël af te schaffen als het doorgaat met de annexatie.

