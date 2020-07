Internazionale neemt Hakimi van Real Madrid over

De Marokkaanse verdediger Achraf Hakimi zet zijn carrière voort bij Internazionale.

De 21-jarige international komt over van Real Madrid, dat hem de laatste twee seizoenen aan Borussia Dortmund verhuurde. De Spaanse topclub maakte de transfer van Hakimi naar Inter bekend. Met zijn overgang is naar verluidt een afkoopsom van 40 miljoen euro gemoeid. Hakimi wordt in Milaan ploeggenoot van onder anderen de Nederlandse centrale verdediger Stefan de Vrij.Hakimi ontpopte zich in Dortmund als een aanvallend ingestelde vleugelverdediger. Hij maakte in het afgelopen seizoen vijf doelpunten in de Bundesliga. In de Champions League was hij in acht wedstrijden vier keer trefzeker.De jeugdige Marokkaan kwam eerder in negen competitieduels voor Real Madrid twee keer tot scoren.