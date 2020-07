Marokko bouwt nieuw veldhospitaal in El Jadida voor coronapatiënten

Voor het veldhospitaal wordt de tentoonstellingsbeurs van El Jadida tijdelijk ingericht voor de opvang en behandeling van coronapatiënten.

De bouwwerkzaamheden aan het noodziekenhuis zijn al bijna een week gaande en worden naar verwachting deze week afgerond. Het noodziekenhuis zal naar verwachting patiënten ontvangen die het coronavirus hebben opgelopen in het nabijgelegen Jorf Lasfar.

In de industriële haven van Jorf Lasfar is onlangs een nieuwe besmettingshaard geconstateerd nadat 30 mensen positief werden getest op het longvirus COVID-19. Jorf Lasfar is één van de belangrijkste exporthavens van Marokko voor fosfaat en kunstmest. De haven speelt ook een sleutelrol bij de invoer van kolen.

Het Marokkaanse ministerie van Volksgezondheid kondigde begin juni aan dat alle COVID-19-patiënten in Marokko zouden worden overgebracht naar ziekenhuizen in Benslimane en Benguerir om andere faciliteiten te ontlasten.



Volgens regeringswoordvoerder Said Amzazi zouden coronapatiënten niet meer worden verspreid over het hele land, maar voor behandeling opgenomen worden in de twee gespecialiseerde gezondheidsinstellingen.

De recente toename van het aantal nieuwe besmettingsgevallen leidde er echter toe dat de autoriteiten het besluit introkken en doorgingen met het creëren van meer zorgvoorzieningen.

© MAROKKO.NL 2020