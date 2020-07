Kamer wil vakantiereizen naar coronabrandhaarden kunnen stoppen

De Tweede Kamer wil dat het kabinet met beleid komt om vakantiereizen naar coronabrandhaarden te kunnen tegenhouden.

Aanleiding is de aankondiging van reisorganisatie Corendon om vanaf volgende week weer zonvakanties naar Turkse badplaatsen aan te bieden, terwijl voor dat land nog een oranje reisadvies geldt. Zo'n advies om alleen voor essentiële reizen het vliegtuig te pakken, is volgens de Tweede Kamerleden Suzanne Kröger (GL) en Jan Paternotte (D66) kennelijk niet genoeg om zonaanbidders af te schrikken. "We zoeken dus iets wat sterker voorkomt dat onnodige reizen worden gemaakt naar coronahotspots", zegt Paternotte. De Kamer schaarde zich achter het tweetal.Paternotte noemt de Belgische aanpak als voorbeeld. Daar moeten reizigers met een schriftelijke verklaring kunnen aantonen dat hun reis noodzakelijk is. "Met een boeking in een Corendon-resort ben je er dan niet." Denemarken hanteerde een vergelijkbaar beleid voor inkomende reizigers.