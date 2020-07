Proces in Turkije tegen verdachten moord Khashoggi begonnen

Het proces tegen twintig Saoedische verdachten die worden beschuldigd van de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi is vrijdag in de Turkse stad Istanbul begonnen.

Khashoggi werd in 2018 in het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanbul gedood. Het proces heeft bij verstek plaats, omdat de verdachten niet aanwezig zijn. De hoofdverdachten zijn het vroegere hoofd van de Saoedische inlichtingendienst Ahmed al-Asiri en de vroegere adviseur van het koningshuis Saud al-Qahtani. Zij worden beschuldigd van het opzetten van moord met voorbedachten rade 'met monsterlijke bedoelingen'. Volgens de aanklagers hebben Al-Asiri en Al-Qahtani de operatie geleid.

Khashoggi werd gedood toen hij op het consulaat iets kwam regelen voor zijn aanstaande huwelijk met de Turkse Hatice Cengiz. De journalist schreef onder meer voor The Washington Post geregeld kritische columns over Saoedi-Arabië. Hij werd opgewacht, gedood en in stukken gesneden. Zijn lichaam is nooit gevonden.

VN-rapporteur

Cengiz woont vrijdag het proces bij, evenals de speciale VN-rapporteur voor buitengerechtelijke executies Agnès Callamard. Zij concludeerde destijds dat er geloofwaardige aanwijzingen waren dat de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman persoonlijk verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de moord. Iets wat de kroonprins ontkent.



Cengiz zei dat ze hoopte dat het proces "de plek van het lichaam van Jamal, het bewijs tegen de moordenaars en het bewijs van de mensen achter de gruwelijke moord aan het licht brengt".

'Gerechtigheid'

"Ik zal alle juridische wegen blijven bewandelen om Jamal's moordenaars ter verantwoording te roepen en ik zal niet rusten totdat we gerechtigheid krijgen voor Jamal", zei ze voor het proces tegen het Franse persbureau AFP.

Saoedi-Arabië heeft in december acht mensen berecht, van wie er vijf tot de dood zijn veroordeeld. Al-Qahtani en Al-Asiri werden vrijgesproken.

