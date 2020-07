Franse premier Édouard Philippe opgestapt

De Franse eerste minister Édouard Philippe en zijn regering treden af. Dat maakte het Élysée-paleis, het kantoor van president Emmanuel Macron, vrijdag bekend.

Burgemeester

Onlangs bleek uit peilingen dat zo'n 41 procent van de Fransen te spreken was over president Macron, terwijl maar liefst 57 procent blij was met de nu opgestapte premier Philippe.





De nieuwswebsite Politico beschreef die situatie als een omgekeerde wereld in de Franse politiek. Normaal gesproken vangen de regering en de premier klappen voor de populariteit op, zodat de president buiten schot blijft en de premier kan worden opgeofferd.

© ANP 2020

Er werd al langere tijd over gespeculeerd dat Macron zijn kabinet gaat herschikken. Onlangs leed zijn partij LREM een pijnlijke nederlaag in de Franse gemeenteraadsverkiezingen. Bij deze verkiezingen zondag boekten de groene partij EELV een forse verkiezingswinst. Macron maakte de dag daarop bekend snel werk te willen maken van klimaathervormingen, waarmee hij zijn stemmenverlies hoopt goed te maken.Het Élysée meldde vrijdag in een verklaring dat Philippe voorlopig de regeringszaken blijft waarnemen tot er een nieuw kabinet is geïnstalleerd. Sinds Macron halverwege juni had gezegd dat hij zijn presidentschap wilde "heruitvinden", werd er gespeculeerd over de positie van Philippe. Bij kabinetsherschikkingen in Frankrijk is het gewoonlijk dat de premier zijn ontslag aanbiedt.Wat Philippe na zijn premierschap gaat doen is nog niet duidelijk. Bij de gemeenteraadsverkiezingen zondag werd hij tot burgemeester van de Normandische havenstad Le Havre gekozen. Philippe was tussen 2010 en 2017 ook burgemeester van die stad.