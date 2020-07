Coronamedicijn remdesivir toegelaten op Europese markt

Het medicijn remdesivir mag in Europa worden gebruikt bij de behandeling van patiënten met Covid-19.

De Europese Commissie gaf vrijdag versneld haar goedkeuring na een positieve aanbeveling van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Het is het eerste medicijn tegen de ziekte dat EU-breed wordt toegestaan. De Europese Commissie is in onderhandeling met de Amerikaanse producent Gilead over voldoende doses van het antivirale middel voor de EU-landen.Er zijn zorgen over de levering omdat de Verenigde Staten vrijwel de hele fabrieksvoorraad voor de komende drie maanden zouden hebben opgekocht. De Europese Commissie verzekert er alles aan te doen om behandelingen of vaccins tegen Covid-19 beschikbaar te krijgen, zegt EU-commissaris Stella Kyriakides (Gezondheid).Nederland heeft volgens het ministerie van Volksgezondheid momenteel voldoende voorraad remdesivir. Gilead zou hebben beloofd dat ons land de komende tijd meer krijgt geleverd. Ook Duitsland zegt voorlopig genoeg voorraad te hebben van het medicijn dat oorspronkelijk is gemaakt om het ebolavirus af te remmen.De zogeheten voorwaardelijke marketingautorisatie in Europa houdt in dat experts het medicijn als waarschijnlijk effectief beschouwen en er maar beperkte bijwerkingen zijn.