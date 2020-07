Verkeersongevallen in Marokko nemen weer toe

Sinds de recente versoepelingen van de maatregelen tegen het coronavirus is het aantal verkeersongevallen in Marokko weer aan het toenemen.

In de laatste week van juni kwamen 12 mensen om het leven en raakten 1499 anderen gewond bij 1.103 verkeersongevallen, 55 gewonden zijn er ernstig aan toe. Dat meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een recente verklaring.

Ook het aantal verkeersovertredingen zit in de lift. Verkeersagenten registreerden in totaal 30.761 overtredingen en stuurden 9.586 automobilisten door naar de officier van justitie. Er werden in dezelfde periode 21.175 verkeersboetes uitgeschreven. Ook werden 4.064 voertuigen in beslag genomen en 5.278 rijbewijzen ingevorderd.

Het wekelijkse aantal verkeersongevallen en verkeersovertredingen zijn gestaag toegenomen sinds de regering in juni is begonnen met de geleidelijke versoepeling van de maatregelen tegen het longvirus COVID-19. In de eerste week na de versoepelingen werden er 250% meer verkeersongevallen geregistreerd dan de week daarvoor. Ook het aantal overtredingen is met 689% toegenomen en het aantal opgelegde verkeersboetes nam toe met 754%.



Het aantal jaarlijkse verkeersdoden bedraagt momenteel meer dan 3.000. In het afgelopen decennium zijn elk jaar ongeveer 3.500 mensen omgekomen bij verkeersongevallen, terwijl jaarlijks 12.000 mensen ernstig gewond raakten. Gemiddeld zijn er 10 doden en 33 ernstig gewonden per dag als gevolg van ongelukken in het verkeer in Marokko.

Premier Saad Eddine El Othmani wil het aantal verkeersslachtoffers omlaag brengen door meer verkeersveiligheidseducatie op scholen. Ook de media zal een grote rol spelen bij het creëren van meer bewustzijn inzake verkeersveiligheid.

