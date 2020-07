Marokkaanse premier vraagt Amnesty opnieuw om bewijs voor spionage-aantijgingen

De Marokkaanse premier Saad Eddine El Othmani heeft Amnesty International opnieuw gevraagd bewijs te leveren voor hun recente beschuldiging van spionage inzake journalist Omar Radi

De premier deed zijn verzoek in een persoonlijke brief aan Julie Verhaar, de waarnemend secretaris-generaal van Amnesty International. In een recent rapport beweerde Amnesty dat de Marokkaanse regering malware zou hebben gebruikt om de Marokkaanse journalist Omar Radi te bespioneren. Volgens de mensenrechten-NGO was Radi het doelwit van de spionagepraktijken in de tijd dat de journalist "herhaaldelijk werd lastiggevallen" door Marokkaanse autoriteiten.

Radi werd in maart veroordeeld tot een voorwaardelijke straf van vier maanden nadat hij eind december 2019 werd gearresteerd omdat hij zich kritisch had uitgelaten over de veroordeling van Hirak-activisten. In het Hirak-proces kregen 53 activisten gevangenisstraffen opgelegd uiteenlopend van 3 tot 20 jaar.

Radi uitte zich in een tweet kritisch over de hoogte van de straffen en trok de onafhankelijkheid van de rechter in twijfel. Radi werd door de politie ondervraagt en bracht vijf dagen door in de gevangenis tot hij op 31 december werd vrijgelaten in afwachting van zijn proces.



Amnesty heeft naar eigen zeggen de smartphone van Radi in februari 2020 "uitvoerig onderzocht" en concludeerde dat het apparaat was onderworpen aan een reeks aanvallen met het softwarepakket 'Pegasus' van het Israëlische bedrijf NSO Group. Het Israëlische bedrijf raakte in oktober 2019 ook al in opspraak nadat het bedrijf hoge regerings- en legerfunctionarissen in meerdere landen bespioneerde via een lek in de beveiliging van WhatsApp.

"Systematische veroordeling"

De Marokkaanse regering verwierp het rapport en ontkent de spionage-aantijgingen. In zijn brief riep de regeringsleider Amnesty op de aantijgingen te staven met bewijzen. De regering deed eerder al een soortgelijk verzoek aan het hoofd van Amnesty Maroc. Amnesty heeft sinds de publicatie van het rapport echter nog niet gereageerd op verzoeken van de regering.



De premier is verbaasd over de bewering van Amnesty dat vóór de publicatie contact zou zijn opgenomen met de regering. Volgens de premier is dat niet waar en beschouwt hij het rapport als "laster" en het gevolg van "systematische veroordeling" van Marokko en haar instellingen door de NGO. Volgens de premier dient ook Amnesty te voldoen aan de normatieve ethiek om beschuldigingen te kunnen staven met bewijzen.

De regering heeft volgens El Othmani tot dusver "goede wil getoond" om een "constructie interactie" met de mensenrechtenorganisatie tot stand te brengen maar heeft tot nu toe nul op het rekest ontvangen.

© MAROKKO.NL 2020