Zomervakantie: 54% van de Marokkaanse diaspora is van plan naar Marokko te reizen

Dat blijkt uit onderzoek van nieuwsdienst Yabiladi onder Marokkaanse diaspora (MRE) van over de hele wereld.

De enquête werd uitgevoerd tussen 12 en 26 juni en omvatte een steekproef onder MRE uit Europa (77%) en de rest van de wereld (23%). Zo geeft 79% van de ondervraagden aan vóór de uitbraak van het coronavirus al van plan te zijn geweest de zomervakantie van dit jaar in het vaderland door te brengen. Nu geeft slechts 54% van de MRE aan naar het land af te reizen als de grenzen in de komende weken worden heropend.

Vooral mannen willen graag naar Marokko (59%), tegenover 45% van de vrouwen. Met name de leeftijdscategorie 31-50 jaar, mensen met een vast dienstverband en gepensioneerden willen deze zomer naar Marokko afreizen (64%). Slechts 3 van de 10 jongeren wil de zomervakantie dit jaar in Marokko spenderen.

Zo'n 64% van de onderdanen die deze zomer Marokko willen bezoeken geeft aan minder dan een maand in het land te zullen blijven. Vooral onderdanen uit Frankrijk, Spanje en Italië kiezen er voor eerder terug te keren dan gebruikelijk. Een kwart van de ondervraagden is van plan tussen de één en twee maanden in het land te vertoeven, slechts 7% is van plan langer te blijven.



Zo'n 18% van de ondervraagden geeft aan een groter budget te hebben dan in voorgaande jaren. Met name vanwege de besparingen die tijdens de lockdown zijn verwezenlijkt (57%). Daarentegen heeft 20% een lager budget, in 90% van de gevallen als gevolg van de coronacrisis.

De MRE en de coronacrisis

Ondervraagden die hebben aangegeven Marokko dit jaar over te zullen slaan geven in 69% van de gevallen aan dat de coronacrisis de reden is voor dat besluit. Daarvan geeft 36% aan te twijfelen over de epidemiologische situatie in Marokko, 35% is bang om te reizen gedurende de pandemie, 17% heeft simpelweg de vakantie uitgesteld en 9% geeft aan financieel geraakt te zijn door de coronacrisis.



In de peiling werd ook gekeken naar de mening van Marokkaanse diaspora over het coronavirus in Marokko. Zo vindt 79% dat de manier waarop de Marokkaanse autoriteiten de coronacrisis heeft aangepakt de voornaamste reden is om de zomervakantie in Marokko door te brengen, daarvan geeft echter de helft aan de horeca in Marokko gedurende de vakantie te zullen vermijden.

Verrassend genoeg geeft 45% van de ondervraagden aan dat de coronacrisis meer diaspora zal aanmoedigen te investeren in onroerend goed in het vaderland. Ook geeft 44% aan meer geld over te zullen maken naar Marokko.

Ten slotte steunt 29% het idee dat de coronacrisis een stimulerend effect kan hebben op de uiteindelijke remigratie naar het vaderland.

