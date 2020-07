RAM bereidt zich voor op massa-ontslagen en inkrimping vloot

De airline zal de toestellen moeten verkopen of leasen, meldt een bron van het bedrijf aan nieuwsdienst Barlamane. Het bedrijf moet de stappen ondernemen op verzoek van de regering, de grootste aandeelhouder van het bedrijf. Sinds de uitbraak van het coronavirus verkeert de onderneming in zwaar weer Om de nationale luchtvaartmaatschappij te steunen zal de regering 2 miljard DH ($200 miljoen) moeten ophoesten. Volgens ingewijden zal de staat enkel over gaan tot de financiële injectie als het bedrijf de totale omvang van het bedrijf halveert.Het verkleinen van de vloot zal leiden tot een afname van het personeelsbestand, vooral onder piloten en andere bemanning aan boord. Ook onder grondpersoneel en bagagemedewerkers zullen ontslagen vallen. Het aantal af te stoten toestellen is echter lager dan eerder aangekondigd . Eerst sprak men over het terugbrengen van het aantal toestellen van 69 naar 30.RAM verwacht dat ongeveer 30% van het huidige personeel zal worden ontslagen. Het management van het bedrijf onthulde onlangs een plan waarbij zo'n 900 gedwongen ontslagen zullen vallen, de rest vertrekt als gevolg van een vrijwillig vertrekplan.