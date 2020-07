RvS kijkt naar boete voor bedrijf zonder plan tegen discriminatie

Een voorstel om bedrijven die zich niet inspannen om tijdens de sollicitatieprocedure gelijke kansen te bieden aan alle kandidaten, gaat voor advies naar de Raad van State (RvS).

Het kabinet werkt al een tijd aan het plan. De inspectie krijgt de mogelijkheid boetes uit te delen aan bedrijven die niet kunnen laten zien dat ze alles op alles hebben gezet om discriminatie in de sollicitatieprocedure te voorkomen. Grote bedrijven moeten dit op papier aanleveren, kleinere bedrijven mogen hun plan mondeling uit de doeken doen."Het aanpakken van arbeidsmarktdiscriminatie blijft onverminderd belangrijk, zeker nu door de coronacrisis veel mensen op zoek moeten naar nieuw werk", zegt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) in een reactie. "We vragen als samenleving van alle Nederlanders om zoveel mogelijk mee te doen op de arbeidsmarkt, ongeacht leeftijd, migratieachtergrond, geslacht, seksuele geaardheid of handicap. Daar moeten gelijke kansen bij de werving en selectie tegenover staan."De Tweede Kamer buigt zich na de zomer waarschijnlijk over het wetsvoorstel. Tegen die tijd zal niet Van Ark, maar voormalig VVD-Kamerlid Bas van 't Wout de wet verdedigen. Van Ark wordt de nieuwe minister voor Medische Zorg.