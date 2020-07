Politie wil weinig kwijt over 'martelkamers van de onderwereld'

Dat onlangs zes verdachten zijn opgepakt na de ontdekking van zeven containers ingericht als martelkamer, wordt vrijdagavond niet door de politie bevestigd.

NRC meldt dat zware criminelen hun rivalen hebben gemarteld in geprepareerde zeecontainers in het Brabantse Wouwse Plantage. Zowel de politie Zeeland-West-Brabant als de landelijke eenheid geeft geen verdere informatie. Een woordvoerster bevestigt alleen dat de zaak verband houdt met de geheime chatdienst EncroChat. "Volgende week komt de politie met meer informatie naar buiten."Tijdens een internationaal onderzoek is de communicatie van criminelen gekraakt . EncroChat heeft geleid tot een schat aan mogelijk belastende informatie en ruim honderd arrestaties. Sinds begin april heeft de politie 20 miljoen berichten van duizenden gebruikers van EncroChat kunnen lezen.In onderschepte conversaties spraken de verdachten volgens NRC over hun 'persoonlijke EBI' (Extra Beveiligde Inrichting) en over methodes om te pijnigen. In de containers zouden handboeien aan het dak zijn vastgemaakt. Ook zouden agenten er vingerhandboeien en knipscharen hebben aangetroffen.