Ex-advocaat Nabil B.: Ik stopte vanwege Peter R. de Vries

Peter R. de Vries is de reden dat de anonieme advocaat van kroongetuige Nabil B. in het proces tegen de bende van Ridouan Taghi zijn werk neerlegde.

In een interview met het AD zegt de raadsman: "Schrijf maar op dat ik ben gestopt vanwege Peter R. de Vries. Als mij gevraagd wordt waarom ik ben gestopt, wil ik eerlijk antwoord kunnen geven. En jullie hebben het mij gevraagd. Nou, ik ben gestopt omdat Peter R. de Vries zich met de verdediging van de kroongetuige ging bemoeien."De advocaat zag totaal geen rol voor De vries in het proces: "Hij is geen advocaat en is dus niet beschermd. Maar ik merkte al snel dat Nabil vastbesloten was om met Peter in zee te gaan. Nou, als hij dat per se wil, dan wilde ik best met hem praten, zei ik nog. Maar toen zei hij al dat Peter niet met mij in zee wilde en een andere advocaat op het oog had. Hij had slecht over mij gesproken."Nabil B. getuigt sinds vorige week weer. Hij weigerde geruime tijd mee te werken aan verhoren bij de rechter-commissaris, omdat hij zich niet kan laten bijstaan door een door hem gekozen advocaat en adviseur, in de personen van respectievelijk Peter Schouten en Peter R. de Vries. Vrijdag zijn de verhoren toch hervat, zegt Nico Meijering, advocaat van twee verdachten in het proces waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is. B. heeft volgens Meijering nog steeds geen advocaat.