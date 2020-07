50 flessen lachgas in woningberging in beslag genomen

De politie heeft vrijdag vijftig gasflessen met lachgas gevonden in een berging onder een appartementencomplex in Tilburg.





In de flessen zat meer dan 150 liter lachgas opgeslagen. "De eigenaar van de flessen zei dat hij binnenkort een feestje had. Ik weet niet hoeveel ballonnen hiermee gevuld kunnen worden, maar het zijn er ongetwijfeld heel veel", aldus de woordvoerder.



De politie kwam de flessen op het spoor via een anonieme tip. De voorraad is volgens de woordvoerder door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd.

© ANP 2020

Volgens een politiewoordvoerder was er sprake van een levensgevaarlijke situatie en zijn de flessen in beslag genomen. "Je moet er niet aan denken wat de gevolgen zouden zijn als er een was ontploft", zegt de woordvoerder. Een 23-jarige Tilburger moet binnenkort verantwoording afleggen waarom hij zoveel lachgas in huis had, ook omdat het strafbaar is om een dergelijke hoeveelheid te hebben.