IslamOmroep is vereniging voor en door moslims

slamOmroep is een nieuwe islamitische omroepvereniging die vanaf 2022 zendtijd hoopt te krijgen op de publieke radio en televisie.

Leden

© ANP 2020

De omroep is een initiatief van imam Azzedine Karrat. "Het is tijd voor een omroep vóór en dóór moslims. Geen omroep die laat zien hoe de wereld moslims ziet, maar een omroep die laat zien hoe moslims de wereld zien", zegt Karrat. "Een beetje zoals de EO programma’s maakt vanuit een christelijk perspectief."De vijf kernconcepten van waaruit de omroep programma’s wil maken zijn het geloof, gezin, kind, beschaving en rechtvaardigheid. Verder geeft IslamOmroep (IO) als omroepvereniging aan dat de tijd waarin etnische scheidslijnen de islamitische gemeenschap vorm gaven, voorbij is. Niet de culturele of etnische achtergrond is bepalend, maar het geloof.Vóór 31 december 2020 moet IslamOmroep 50.000 leden hebben om de aanvraag voor zendtijd definitief te kunnen indienen. Karrat: "Als het Ongehoord Nederland, waar Geert Wilders en Thierry Baudet achterstaan, lukt om 50.000 leden te halen, dan is het voor ons een fluitje van een cent."Onlangs is al een andere moslimomroep opgericht, M24. De initiatiefnemers lieten eind juni weten dat M24 is opgericht door mensen uit de media en zich gaat richten op nieuws, actualiteiten, trends en alledaagse bezigheden als school en werk.