Algerije wacht op excuses Frankrijk voor koloniaal verleden

Algerije wacht nog steeds op excuses van de Franse regering voor de kolonisatie van het land.

Dit zei president Abdelmadjid Tebboune in een vraaggesprek met Franse media. Hij vindt dat het Noord-Afrikaanse land tot dusver nog alleen maar "halve excuses" heeft ontvangen.Tebboune hoopt dat zijn Franse ambtgenoot Macron gaat voortborduren op diens recente gestes in de richting van officiële verontschuldigingen. "Ik geloof dat we samen met president Macron verder kunnen gaan op de weg naar verzoening, hij is een eerlijke man die de situatie wil verbeteren", aldus het Algerijnse staatshoofd.Frankrijk bestuurde het huidige Algerije 132 jaar en lange tijd niet als kolonie maar als onderdeel van Frankrijk. Veel Fransen en andere Europeanen emigreerden naar Frans Algerije en bouwden er 'hun eigen Frankrijk', waarbij ze zich fel verzetten tegen onafhankelijkheid van het land. Dit leidde uiteindelijk tot een zeer bloedige onafhankelijkheidsoorlog (1954-1962), talrijke wreedheden tegen burgers en bijna tot een militaire staatsgreep in Frankrijk. De strijd verzuurt de betrekkingen tussen beide landen nog steeds.Zondag woont Tebboune in Algiers de begrafenis bij van 24 schedels van verzetsstrijders tegen het Franse bestuur in de 19e eeuw. Die werden gevangen genomen, doodgeschoten en onthoofd. De schedels kwamen in een Frans museum terecht. Ze zijn vrijdag overgedragen aan Algerije.