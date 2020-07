Azarkan wil lijst DENK aanvoeren bij verkiezingen

Tweede Kamerlid Farid Azarkan wil de lijsttrekker voor DENK worden bij de volgende verkiezingen.

© ANP 2020

Hij weet zich gesteund door collega-Kamerlid Tunahan Kuzu, zei Azarkan bij Op1. Na de zomer kiezen de leden van de partij de lijsttrekker. De strijd tegen racisme en discriminatie zijn en blijven speerpunten voor de partij, als het aan Azarkan ligt. "Juist nu het debat over institutioneel racisme op het scherpst van de snede wordt gevoerd, wil ik het momentum benutten om in Nederland werkelijk gelijkwaardigheid te bewerkstelligen. Ik wil het karwei afmaken."Over de partij was de afgelopen maanden veel te doen. Kuzu en Azarkan raakten gebrouilleerd met collega-Kamerlid en partijvoorzitter Selçuk Öztürk. Die laatste bracht een buitenechtelijke affaire van Kuzu naar buiten, en probeerde Azarkan te royeren als partijlid. Dat laatste besluit werd teruggedraaid door een beroepscommissie. Vrijwel alle politiek actieve leden van de partij schaarden zich achter Azarkan en Kuzu.De kemphanen begroeven in mei de strijdbijl. Öztürk heeft sindsdien laten weten te zullen stoppen als Kamerlid en partijvoorzitter.