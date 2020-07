Marokko meldt 534 nieuwe besmettingen coronavirus

In de laatste 24 uur zijn 534 nieuwe besmettingen bevestigd en is het totaal opgelopen tot 13.822

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag twee nieuwe coronadoden. Tot dusver zijn 232 mensen in Marokko overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.

In het laatste etmaal zijn 169 personen hersteld van het coronavirus. Het aantal herstellingen is daarmee opgelopen tot 9.329. Het herstelpercentage in Marokko is 67,5%.

De regio Casablanca-Settat noteert met 26% het meest aantal bevestigde infecties, gevolgd door Tanger-Tetouan-Al Hoceima (18,4%), Marrakech-Safi (17,9), Rabat-Sale-Kenitra (14,2%), Fez-Meknes (10,7%) en Daraa-tafilalet (4,2%).



De recente stijging in het aantal nieuwe besmettingsgevallen is volgens de Marokkaanse zorgminister Khalid Ait Taleb voor een groot deel te verklaren door de toename in het aantal dagelijkse coronatests. Er worden in Marokko dagelijks gemiddeld 20.000 coronatests uitgevoerd.

Sinds de bedrijvigheid in het land weer geleidelijk op gang komt worden ook steeds meer werknemers getest, deze tests zijn niet meegeteld in de dagelijkse coronatests van het zorgministerie.

