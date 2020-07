Marokko: Safi weer in totale lockdown

De autoriteiten hebben een pakket aan maatregelen getroffen om de nieuwe uitbraak van het coronavirus in de stad met 300.000 inwoners te beteugelen.

De Zuid-Marokkaanse toeristische havenstad Safi is in de nacht van zaterdag op zondag weer in een totale lockdown geplaatst uit vrees voor verspreiding van het coronavirus.

Marokko is bezig met een geleidelijke versoepeling van de erg strenge coronamaatregelen, maar in een visconservenfabriek in Safi is volgens de autoriteiten een nieuwe uitbraak van het gevreesde virus vastgesteld.

Marokko was onlangs begonnen de ingrijpende beperkingen af te bouwen. Het land verkeert sindsdien in de tweede van in totaal drie versoepelingfases waarbij door middel van een 'intelligente lockdown' het land is verdeeld in twee zones.



In gebieden die als 'zone 1' zijn bestempeld werd meteen begonnen met de versoepeling van de opgelegde beperkingen. Voor de zwaargetroffen gebieden in 'zone 2' bleef het leeuwendeel van beperkende maatregelen in eerste instantie van kracht. De herverdeling van de twee zones wordt wekelijks gedaan. In Frankrijk wordt met een soortgelijk systeem gewerkt.

De medische noodtoestand geldt in ieder geval nog tot 10 juli, de horeca en sportcentra zijn weer open en ook het openbaar vervoer en het binnenlands vliegverkeer is hervat. De grenzen zijn echter nog steeds gesloten.

