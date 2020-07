In Spaanse regio Galicië 70.000 mensen in lockdown

In de Spaanse noordwestelijke regio Galicië zijn zondag 70. 000 mensen in lockdown geplaatst, uit angst voor een nieuwe uitbraak van het coronavirus.

Lockdown

Alle inwoners van de stad La Marina, 140 kilometer ten oosten van La Coruna, zullen de omgeving niet kunnen verlaten en bijeenkomsten van meer dan tien mensen worden verboden, om de kans op besmetting te beperken."Op dit moment hebben we 106 positieve gevallen, een stijging van 21 gevallen ten opzichte van de voorgaande dag", vertelde de Galicische regionale gezondheidsfunctionaris Jesus Vazquez op een persconferentie in de provinciehoofdstad Lugo.De maatregel komt slechts een dag nadat 200.000 mensen in Catalonië weer in lockdown gingen. Dit na een "sterke toename" van het aantal besmettingen bij de noordoostelijke stad Lerida, zo'n 150 kilometer ten westen van de Catalaanse regionale hoofdstad Barcelona.De Spanjaarden hebben vanaf maart drie maanden lang een van 's werelds zwaarste lockdowns doorstaan. Het land moest door de coronavirusuitbraak een hoge tol betalen met zeker 28.385 sterfgevallen en meer dan 250.000 besmettingen.