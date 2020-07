Andere Tijden Sport start nieuwe reeks met hoe Oranje kleur kreeg

Komende zondag, 12 juli, begint een nieuw seizoen met in totaal zes afleveringen van Andere Tijden Sport.

Het sportgeschiedenisprogramma van NOS en NTR wordt opnieuw gepresenteerd door Tom Egbers. In de eerste aflevering met de titel Van Mijnals tot Memphis en hoe Oranje kleur kreeg, vertellen Humberto Tan, Rocky Tuhuteru en Nadia Bouras over hun Surinaamse, Molukse en Marokkaanse Oranjehelden, en wat zij in hun leven hebben betekend.





Humphrey Mijnals (1930-2019) debuteerde in 1960 als eerste voetballer uit Suriname in het Nederlands elftal, in een thuisinterland tegen Bulgarije. Zijn spectaculaire omhaal in die wedstrijd is legendarisch geworden. De deze maand opgerichte KNVB-commissie tegen racisme draagt zijn naam: de commissie Mijnals. Deze aflevering wordt uitgezonden op de NPO themadag 'Nederland tegen racisme'.





De andere vijf afleveringen zijn: Ici Radio Tour de France (19 juli) Anky van Grunsven: in de naam van de vader (26 juli), Mark Huizinga: De lange reis naar Goud (2 augustus), Kein Geloel, Fussbal Spielen: Ernst Happel in zijn eigen woorden (9 augustus) en tenslotte op zondag 16 augustus - Jan Raas: de Renner.





