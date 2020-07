Journalist Omar Radi opnieuw gearresteerd (video)

Journalist en activist Omar Radi heeft de nacht van zondag op maandag doorgebracht in een politiecel wegens "openbare dronkenschap en geweld".

De arrestatie is het gevolg van een opstootje met een cameraman van ChoufTV en heeft niet direct te maken met de recente spionage-aantijgingen aan het adres van Radi. De journalist werd onlangs gedagvaard vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij het "werven van fondsen bij buitenlandse inlichtingendiensten".

De arrestatie zondagnacht gebeurde nadat een cameraman van ChoufTV journalist Radi en een vriend bejegende bij het verlaten van een café in Casablanca. Het tweetal zou daarop hebben gereageerd door de cameraman beurtelings te filmen, waarna de toon zou zijn omgeslagen.

Omar Radi

Radi werd in maart veroordeeld tot een voorwaardelijke straf van vier maanden nadat hij eind december 2019 werd gearresteerd omdat hij zich kritisch had uitgelaten over de veroordeling van Hirak-activisten. In het Hirak-proces kregen 53 activisten gevangenisstraffen opgelegd uiteenlopend van 3 tot 20 jaar.

Radi uitte zich in een tweet kritisch over de hoogte van de straffen en trok de onafhankelijkheid van de rechter in twijfel. Radi werd door de politie ondervraagt en bracht vijf dagen door in de gevangenis tot hij op 31 december werd vrijgelaten in afwachting van zijn proces.



Amnesty International

Het onderzoek naar Radi werd geopend na de publicatie van een rapport van Amnesty International. De mensenrechten-NGO beweert dat de telefoon van Radi door Marokkaanse autoriteiten werd bespioneerd met Israëlische software.

De autoriteiten hebben de aantijgingen ontkend en eisen dat Amnesty bewijs verstrekt voor de "ernstige en tendentieuze beschuldigingen".

