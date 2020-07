Tanger: Politie beëindigt trouwfeest

marokko 6 jul 15:36

De politie in Tanger heeft zondag een eind gemaakt aan een trouwfeest in de wijk Al Awama in Tanger.

De politie kwam op de feestelijkheden af nadat omwonenden hadden geklaagd over geluidsoverlast. De politie heeft de woning ontruimd en alle gasten naar huis gestuurd. Voor zover bekend zijn er geen arrestaties uitgevoerd of geldboetes uitgedeeld.

Feesten en bruiloften zijn nog steeds niet toegestaan als gevolg van de preventiemaatregelen tegen het coronavirus. Overtreders riskeren een geldboete van 300 DH tot 1.300 DH en een gevangenisstraf van drie maanden.



Voor een bruidspaar in Inezgane liep het politieoptreden half juni minder goed af. De politie onderbrak de festiviteiten en arresteerde negen mensen, waaronder het bruidspaar.