De Amerikaanse douane onderschepte onlangs een zending mensenhaar uit werkkampen in het Chinese Xinjiang.

De lading bestond uit een grote voorraad pruiken en haarextensies gemaakt van echt mensenhaar. Het haar zou afkomstig zijn van Oeigoerse moslims en heeft volgens de douane een economische waarde van ongeveer $800.000 dollar. "De manier waarop deze producten tot stand zijn gekomen vormt een ernstige schending van de rechten van de mens", zei douanemedewerkers Brenda Smith.

De Chinese autoriteiten hebben op grote schaal Oeigoeren en andere moslims vastgezet in omstreden detentiekampen. Het gaat volgens China om trainingscentra waar extremisme wordt aangepakt en mensen nieuwe vaardigheden krijgen aangeleerd. In werkelijkheid zijn het concentratiekampen waar moslims worden gedwongen afstand te doen van hun geloof. "Moslims moesten zingen en gedwongen varkensvlees eten", zei een zakenman die bijna twee maanden in zo'n kamp zat.

Amerikaanse sancties

De Amerikaanse president Donald Trump heeft onlangs wetgeving ondertekend die kan leiden tot sancties tegen Chinese functionarissen vanwege de grootschalige detentie van Oeigoeren in de provincie Xinjiang.



In de afgelopen jaren werd al bericht over illegale orgaanhandel in de Chinese concentratiekampen. De Chinese overheid zei stappen te hebben ondernomen om de verwijdering van organen, zonder toestemming van de betrokkene, aan banden te leggen.

China kondigde in 2014 aan dat het zou stoppen met het verwijderen van organen voor transplantatie bij geëxecuteerde gevangenen. Het China Tribunal stelt echter vast dat de wachttijden voor transplantaties in Chinese ziekenhuizen buitengewoon kort zijn, wat erop wijst dat de organen op illegale wijze worden verkregen.

Vooral Oeigoerse gevangenen getuigden dat ze in de gevangenis herhaaldelijk medische tests moesten ondergaan.

