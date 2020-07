Marokkaanse regering wacht nog steeds op antwoord Amnesty International

Marokko beschouwt het uitblijven van een antwoord van de mensenrechten-NGO als non-respons

Tot dusver hebben drie ministers en premier Saad Eddine El Othmani mensenrechtenorganisatie Amnesty International verzocht de recente aantijgingen te bewijzen.

Amnesty beweerde onlangs dat de telefoon van de Marokkaanse journalist en activist Omar Radi door Marokkaanse autoriteiten werd bespioneerd met Israëlische software.

Volgens Hasna Tribak, directeur van juridische studies en internationale samenwerking bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken wacht Marokko nog steeds op een antwoord en overtuigend bewijs van Amnesty International.



Het antwoord kwam tot dusver van de Marokkaanse regiodirecteur van Amnesty. Volgens de regiodirecteur omvat het rapport voldoende bewijs van de aantijgingen. De persoonlijke brief van de premier was echter gericht aan Julie Verhaar, de waarnemend secretaris-generaal van Amnesty International. Een reactie van de Marokkaanse regio-directeur is voor de regering niet-ontvankelijk.

De reactie van de Marokkaanse regiodirecteur doet er volgens Tribak niet toe. De regiodirecteur is niks gevraagd aangezien de brief van de premier was gericht aan de secretaris-generaal.

