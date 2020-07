België houdt grenzen dicht voor Marokkanen

België houdt zijn grenzen dicht voor toeristen uit landen buiten de EU.

De EU-landen stemden vorige week in meerderheid in met de geleidelijke versoepeling van het inreisverbod naar Europa voor inwoners van veertien landen vanaf 1 juli. Maar België legt de aanbeveling van de Europese Commissie naast zich om onder meer reizigers uit Marokko, Australië, Japan, Canada, Montenegro en Rwanda toe te laten.

Dat is maandag gebleken na afloop van het Belgisch kabinetsberaad. Volgens ingewijden kleuren negen van de landen op de overeengekomen lijst nog steeds "rood". De lijst zal door Belgische experts geregeld tegen het licht worden houden. Er wordt gekeken naar de besmettingscijfers en regio's waar al dan niet (opnieuw) lockdownmaatregelen gelden.

De Europese Commissie had de 27 lidstaten gevraagd hun inreisbeleid voor niet-Europeanen per 1 juli op elkaar af te stemmen. In de 'veilige' landen op de lijst is de gezondheidssituatie wat betreft het coronavirus vergelijkbaar of beter dan gemiddeld in Europa.



Onder meer de Verenigde Staten, Turkije, India, Rusland en Brazilië ontbreken vanwege het relatief hoge aantal coronabesmettingen. China staat er wel op, maar Chinezen kunnen vanwege het zogenoemde wederkerigheidsprincipe pas Europa in als het land ook EU-burgers toelaat.

Ook Spanje, Italië, Duitsland, Tsjechië en Hongarije hebben besloten om hun grenzen gesloten te houden voor Marokkanen. De vijf landen beroepen zich op het wederkerigheidsprincipe en zullen pas inwoners uit Marokko toe laten als Rabat ook hun onderdanen toelaat.

Marokko was onlangs begonnen de ingrijpende beperkingen in het land af te bouwen. De medische noodtoestand geldt in ieder geval nog tot 10 juli, de horeca en sportcentra zijn weer open en ook het openbaar vervoer en het binnenlands vliegverkeer is hervat. De grenzen zijn echter nog steeds gesloten.

