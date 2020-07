Rutte spreekt per video bij herdenking in Srebrenica

Premier Mark Rutte spreekt zaterdag op de herdenking van de val van het Bosnische Srebrenica.

© ANP 2020

Hij stuurt een videoboodschap op, bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst na berichtgeving door het AD. Hoogwaardigheidsbekleders kunnen de plechtigheid niet bijwonen, omdat het coronavirus in het gebied om zich heen grijpt. Eigenlijk zou defensieminister Ank Bijleveld naar Bosnië reizen en bij de herdenking van het drama, zaterdag 25 jaar geleden, een toespraak houden. Nu veel sprekers op videoboodschappen zijn aangewezen, zet Nederland in navolging van andere landen de minister-president in.Srebrenica geldt als een van de pijnlijkste episodes uit de recente Nederlandse geschiedenis. Nederlandse blauwhelmen van Dutchbat zagen in 1995 toe hoe Bosnisch-Servische troepen de 'veilige' enclave innamen en Bosnische moslimmannen en -jongens wegvoerden. Ongeveer 7000 van hen werden vermoord.