'Coronacrisis kan leiden tot psychische problemen'

De uitbraak van het coronavirus kan ook leiden tot psychische klachten.

Heb je hulp nodig? 113 Zelfmoordpreventie 0900 - 0113 24/7 bereikbaar ( www.113.nl

Mensen worden misschien eenzaam, kunnen hun baan kwijtraken en wellicht gaan mensen meer drank en drugs gebruiken. Het aantal zelfmoorden kan op den duur stijgen, waarschuwt het Sociaal en Cultureel Planbureau.Het adviesorgaan raadt de overheid aan om risicogroepen goed in de gaten te houden. Dit zijn bijvoorbeeld laagopgeleiden, jongeren, migranten en mensen met een arbeidsbeperking.Omdat het aantal mensen met psychische problemen waarschijnlijk gaat toenemen, moet de overheid zorgen voor genoeg beschikbare plekken in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), zegt het SCP. "GGZ Nederland rekent in de nabije toekomst ook op een toename van de vraag naar ggz-zorg door een nieuwe groep: mensen met trauma's vanwege corona. Ook zorgverleners kunnen nadrukkelijk tot deze risicogroep behoren."